أحمد موسى: الجزيرة كاذبة بشأن ما ذكرته عن سد النهضة



وأشار "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر لم تسحب مقترحها في المفاوضات كما تزعم قناة الجزيرة، معلقا: "الجزيرة كاذبة كعادتها، وتروج أكاذيب"، وأيضا ما قاله وزير الري الأثيوبي غير صحيح.



وأعرب عن رغبته أن تنتهي المفاوضات بشكل توافقي، وأن يراعى مصلحة الدول الثلاث، وشعوب الدول الثلاث، مضيفا أن مصر مع مصلحة الشعب الأثيوبي، ولابد أيضا أن تكون أثيوبيا مع مصلحة الشعب المصري والسوداني.







قال الإعلامي أحمد موسي، إن كل الأخبار التي تبثها قناة الجزيرة بشأن موقف مصر في مفاوضات سد النهضة مجرد أكاذيب، نافيا ما تبثه الجزيرة بشأن سحب مصر مقترح تدفق الـ 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا.