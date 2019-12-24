أخبار برشلونة اليوم: البرسا يتحرك لضم الصفقة المجنونة لإرضاء ميسي ومبابي يوجه رسالة خفية بشأن نيمار ورحيل نجم الفريق

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 24 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 24 - 12 - 2019 :-





- لإرضاء ميسي.. برشلونة يجهز عرضاً خرافياً لحسم الصفقة الكبرى





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة ينوي استعادة نيمار في صيف عام 2020 بعدما فشل النادي الكتالوني في ضم اللاعب بسبب مطالب سان جيرمان المالية الضخمة، واكدت التقارير على أن برشلونة ينوي استغلال شرط الفيفا بدفع 180 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب دون الذهاب للتفاوض مع إدارة سان جيرمان.





- مبابي يوجه رسالة خفية إلى ميسي بشأن نيمار





وقال مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في تصريحات صحفية : "كنت أتحدث مع نيمار يومياً لنصحه بالبقاء.، قلت له: لا يمكنك أن ترحل هكذا، وتستحق بهذه الموهبة أن تكون رقم واحد في أي فريق، مثلما الحال في سان جيرمان لست رقم 2، كما يحدث في برشلونة". (مشيرًا إلى أن ميسي رقم واحد في برشلونة).





- ريال مدريد وبرشلونة الأكثر إنفاقًا بين الدوريات الخمسة الكبرى





ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الغريمين ريال مدريد وبرشلونة هم الأكثر إنفاقاً ودفعاً للرواتب بين أندية الدوريات الخمس الكبرى، وأضافت ماركا أن عملاقي الليجا تجاوزا دوري المحترفين الأمريكي NBA والدوري الإنجليزي الممتاز، على مستوى دفع الرواتب للاعبين.





- مفاجأة حول عودة نيمار لبرشلونة والتنازل عن الدعوة القضائية





أكدت إذاعة الكادينا سير الإسبانية على أن نيمار رفع دعوة قضائية ضد برشلونة للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة ولكنه قد يتنازل عن الدعوة في حالة عودته للفريق من جديد، وقال والد نيمار في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية: ’’ كنا منذ أشهر في برشلونة لحل هذا الأزمة، إنه شيء من الماضي، العدالة ليست سريعة وسنحاول حل الأمر وديًا، لا يوجد شكاوى جديدة، لا شيء جديد’’.





- تعرف على مكافأة رئيس برشلونة للاعبي الفريق بعد تصدر الدوري





قام رئيس برشلونة الإسبانى جوزيب ماريا بارتوميو بعمل مفاجئة كبيرة للاعبي الفريق الأول بالنادي الإسبانى خلال مران اليوم، ليقوم بإسعاد اللاعبين بعد النتائج الجيدة خلال الفترة الماضية وتصدر جدول الدوري، وذكرت صحيفة "دياريو اي اس" الإسبانية عن قيام رئيس نادي برشلونة الإسبانى جوزيب ماريا بارتوميو بمهاداة لاعبي برشلونة بجهاز "ايفون 11" عقب مران اليوم بعد النتائج الإيجابية للفريق بقيمة " 1700 يورو" للجهاز الواحد.





- برشلونة في المركز الثالث بقائمة أكثر الأندية تتويجا بالبطولات الأوروبية





يحتل فريق برشلونة الإسباني، المركز الثالث في قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات الأوربية المختلفة، على مستوى بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وتفوق برشلونة على العديد من الأندية الأوروبية، حيث جاء في المركز الثالث خلق منافسه المباشر ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني برصيد 446 نقطة على مستوى البطولات الأوروبية المختلفة.





- ميسي يحقق رقم قياسي جديد





حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني رقم قياسي جديد له في سجله التاريخي، وقد أصبح ليو ميسي أكثر اللاعبين مشاركة في صناعة الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى خلال العقد الحالي، وبين عامي 2010 و 2019، تمكن ميسي من تسجيل أكبر عدد من الأهداف برصيد 368 هدفاً، مع تقديم تمريرات حاسمة تصل إلى 144 تمريرة.





الصلح مقابل العودة.. نيمار يفرض شروطه على برشلونة