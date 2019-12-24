مياه البحر تغرف طريق كورنيش الإسكندرية (صور)



وقد أدى ارتفاع الأمواج لأكثر من مترين إلى خروج كميات كبيرة من المياه والتي تسببت في إعاقة في حركة سير السيارات، وغرق بعض الكافتريات الموجود على جانب الطريق، وسط حذر إتخذه المواطنين خشيتًا من لحاق الضرر بهم.



هذا وقد تحركت سيارات الصرف الصحي، بوجود كلا من أحمد جمال الدين، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لمتابعة أعمال نزح تجمعات المياه وحشد المعدات اللازمة من طلمبات شفط ولوادر لكسح المياه.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال هطول الأمطار.



وتشير توقعات معهد بحوث المياه إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على أحياء غرب ووسط من الساعة السابعة مساء اليوم، تصل ذروتها على كافة الأنحاء بأمطار غزيرة في السابعة من صباح غد.



وتوضح خرائط التنبؤ بمعهد بحوث المياه، التي تستعد بناء عليها شركة الصرف الصحي للدفع بسيارات كسح المياه، لمواجهة خطر غرق الشوارع، الأماكن المتوقع هطول أمطار عليها، خلال نوة الفيضة الصغرى، التي بدأت اليوم وتستمر حتى 5 أيام.



شهد طريق كورنيش الإسكندرية، نطاق منطقة العصافرة شرقي المحافظة، خروج مياه البحر إلى الطريق، نتيجة لحالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة تزامنا مع نوة "الفيضة الصغرى".