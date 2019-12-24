دمج نشرة التاسعة مساء في برنامج الإبراشي على شاشة التلفزيون المصري

كشفت مصادر مطلعة على ملف خطة تطوير ماسبيرو، "لنشرة أخبار الميديا"، عن أن ملامح برنامج الابراشي الجديد والمقرر عرضه على شاشة التلفزيون المصري قريبا، أنه سيتم دمج نشرة التاسعة مساء بالبرنامج.





وأضافت المصادر "لنشرة أخبار الميديا" أن برنامج الابراشي حتما سيتضمن نشرة التاسعة مساء، ولكن حتى الآن لم تتضح ملامح دمج النشرة بالبرنامج، وكيفية حدوثها، لكن اسم البرنامج "التاسعة" يشير بقوة إلى أن النشرة ستدخل في إطاره.





وتابعت المصادر أن مقترح الدمج هو المقترح المتفق عليه حتى الآن.





والجدير بالذكر أن نشرة التاسعة مساء يحدث لها تطوير وفقا لملف خطوة التطوير بماسبيرو، بالإضافة إلى تطوير البرنامج الصباحي، وحتى الآن لم يعلن بشكل رسمي ومؤكد موعد التطوير المنتظر.