Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرتيتا يكشف عن الجهاز المعاون له في آرسنال

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كشف ميكيل ارتيتا المدير الفني الجديد لنادي ارسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تشكيل الجهاز المعاون له.

وظل فريدي ليونجبرج في الجهاز الفني للفريق بعد أن تولى منصب المدير الفني لارسنال بشكل مؤقت عقب إقالة المدير الفني يوناي إيمري.

وضم الجهاز الفني لارسنال أيضا كل من البرت ستويفنبرج وستيف راوند.

ويعمل ستويفنبرج حاليا في الجهاز الفني لمنتخب ويلز تحت قيادة ريان جيجز، وسيتولى المنصبين معا حتى يورو 2020.

أما راوند فسبق له العمل مع المدير الفني ديفيد مويس في إيفرتون ومانشستر يونايتد.

وتولى ايناكي كانا بافون منصب مدرب حراس المرمى في ارسنال قادما من صفوف برنتفورد.

ويلتقي ارسنال مع بورنموث يوم الخميس المقبل بحثا عن تحسين وضعه في جدول الترتيب في ظل احتلاله المركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

مواعيد مباريات الزمالك| موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: كهربا يُشعل أزمة بالقلعة الحمراء.. وحسم الصفقة الشتوية الثانية.. وفايلر يطرد نجم الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج| مشاهدة أهداف وملخص مباراة الزمالك yallakora

منذ حوالي 4 ساعات

هل يعتبر اتحاد الكرة الزمالك خاسراً أمام الإنتاج بسبب مرتضى منصور؟ اللائحة تجيب

منذ حوالي 3 ساعات

مصر تؤكد تمسكها بمقترح قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

منذ ساعتين

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

بالأسماء.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي في يناير

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أرسنال يحدد خليفة أوناي إيمري

بوتشيتينو مرشح بقوة لنادي لندني آخر

آرسنال يقترب من الإعلان عن أسم مدربه الجديد

رسميًا.. أرتيتا مديرًا فنيًا لآرسنال

التشكيلة الرسمية لمباراة أرسنال وإيفرتون.. مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون رابط مجاني الآن bein sport

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش ارسنال

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:14 م

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

09:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

09:19 م

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status