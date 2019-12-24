مدير عام الصرف الصحي بالدقهلية يعلن موعد الانتهاء من تغطية مصرف مينة سندوب

أعلن أحمد عيد، مدير عام الصرف بمحافظة الدقهلية، الانتهاء من دراسة لسد السحارة الخاصة بمصرف الموت في قرية منية سندوب، مشيرا إلى أن وزارة الري مهتمة بشدة بإنهاء أزمات هذا المصرف في أقرب وقت، معلقا: " الموضوع ده خط أحمر للوزارة".



وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن المصرف كبير ويحتاج لإجراء دراسة وافية شاملة لإتمام عملية ردم وتغطية المصرف.



وأشار مدير عام الصرف بمحافظة الدقهلية إلى أنه خلال شهر سيتم تغطية الصرف، متابًعا: كان لابد من دراسة وافية شاملة، حتى يتم التنفيذ وعلاج الأزمة بشكل دقيق، دون أي مشكلات".

