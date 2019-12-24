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الجيش البوركيني ينفذ عملية نوعية لتحييد العناصر الإرهابية في أربيندا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:18 م
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الجيش البوركيني
الجيش البوركيني
وكالات
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نفذ الجيش البوركيني، الثلاثاء، عملية نوعية لتحييد عشرات العناصر الإرهابية، في أربيندا (ضاحية في ولاية سوم) شمالي البلاد، بعد شن عناصر إرهابية هجوما على كتيبة عسكرية.

وقال الجيش البوركيني، في بيان، إن عددا كبيرا من الإرهابيين هاجموا الكتيبة العسكرية والمدنيين من أربيندا، موضحاً أن الهجوم أسفر عن إطلاق نار كثيف استمر لعدة ساعات، ما أدى إلى تصفية 80 إرهابيا، ومقتل 7 من عناصر الجيش وعشرات المصابين".

وأضاف البيان "أن التصميم والجرأة لعناصر الكتيبة العسكرية البوركيانبية، المؤلفة من عناصر من القوات البرية وقوات الدرك، مكنت من تصفية 80 إرهابياً".

وتابع "كما تم انتشال 100 دراجة نارية وأسلحة مائية وكميات كبيرة من الذخيرة".

ووفقاً للبيان فإن عملية مطاردة للإرهابيين، التي أجريت بالتنسيق مع القوات الجوية، أسفرت عن مقتل 7 من عناصر الجيش البوركينابي، (4 جنود، و3 من رجال الدرك)، ونحو 20 مصابا، والعديد من المدنيين.

من جانبه، أعرب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البوركينابيه، عن تعازيه لأسر الضحايا، وتضامنه التام مع المصابين.

وفي 27 أكتوبر الماضي، قتل 15 مدنيا في منطقة سوم بأيدي مسلحين، ما دفع سكانا إلى الفرار نحو جيبو، التي فرض بها حظرا للتجول منذ أكثر من عام.

وتشهد بوركينا فاسو منذ نحو 5 أعوام أعمال عنف تنسب إلى مجموعة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.


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عملية نوعية تنفيذ تحييد الجيش البوركيني الارهابيين الـ8 آلف أربين

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