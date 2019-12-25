أحمد موسى بعد تعادل الزمالك: "فيه حاجة مش طبيعية"



وأشار "السباعي"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن الزمالك يعاني رغم امتلاكه لاعبين دفع فيهم عشرات الملايين، متسائلا: "ماذا يحدث في نادي الزمالك؟"، مضيفا: "أنا جمهور الزمالك صعبان عليا، نفسهم يفوزوا، إيه اللي بيحصل".



وأضاف، "الأهلي شغال نار، ونادي الزمالك عنده أزمة حقيقة"، مطالبا نادي الزمالك أن يبحث عن سبب أزمته، معقبا: "الرحمة بالجمهور، لازم تشوفوا إيه المشكلة، الفن والهندسة مش موجودة حاليا"، لافتا إلى أن نادي الزمالك فقد 12 نقطة.



عقب الإعلامي أحمد موسي، على تعادل نادي الزمالك مع الإنتاج الحربي ضمن بطولة الدوري المصري، قائلا: "مش عارف الزمالك حصله إيه، الزمالك فيه حاجة مش طبيعية".