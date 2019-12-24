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مبابي يوجه رسالة خفية إلى ميسي بشأن نيمار

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:29 م
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ميسي ونيمار ومبابي
ميسي ونيمار ومبابي
وكالات
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أكد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول، أنه رغم ما يثار حول المنافسة بينه وزميله في الفريق، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلا أنه لا يريد أخذ "مكانه"، واصفاً إياه بـ"الوحش" و"اللاعب الأمهر في العالم".

وقال مبابي في المقابلة التي تنشرها المجلة ذائعة الصيت الثلاثاء "عندما جئت إلى باريس، لم يكن هناك أي جدل. النجم الكبير بالفريق، الذي جئت لمساعدته، كان هو. وبعد ذلك أصيب، وغاب عن المونديال، بينما فزت به. ثم تقال حكايات حول منافستنا المزعومة. لقد تفاجئت بسماع كل هذه الأشياء".

وشدد مبابي أنه كان ينصح نيمار دائماً بالبقاء في صفوف الـ"بي إس جي" أثناء مفاوضاته مع برشلونة.

وقال في هذا الصدد: "كنت أتحدث معه يومياً لنصحه بالبقاء. قلت له: لا يمكنك أن ترحل هكذا. تستحق بهذه الموهبة أن تكون رقم واحد في أي فريق، مثلما الحال في سان جيرمان. لست رقم 2، كما يحدث في برشلونة". (مشيرًا إلى أن ميسي رقم واحد في برشلونة)

وأكد أفضل لاعب صاعد في مونديال روسيا أنه لم يتغير، وأنه يلعب من أجل أن يكون "حاسماً ومهماً" بالنسبة لفريقه.

وأشار "عندما تكون في سن 17 أو 18 عاماً، تكون أقل جرأة لأنك لم تقدم أي شيء بعد. يجب احترام الأدوار، وتمرير الكرة للأكثر قوة. الآن الكرة تأتي لي، وأحاول الاستفادة أكثر من هذه الفرصة التي استحقها واكتسبتها عن جدارة".

وأتم "بالطبع أريد الرحيل، ولكن إذا كان النادي الذي تعاقد معي، لا يرغب في ذلك، فلن أدخل في صدام معه. إذا لم أرحل في 2020، سأبقى حتى 2024 في باريس، لأنني أريد المشاركة بالفعل في الأوليمبياد مرة على الأقل في مسيرتي". 

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الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي مبابي برشلونة باريس سان جيرمان

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