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موجود في الأهلي.. مرتضى يكشف لـ"الفجر الرياضي" من يقوم بالسحر ضد الزمالك (فيديو)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:14 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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انفعل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي، ليواصل السقوط والتعثر في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وقال مرتضي منصور في تصريحات لـ"الفجر الرياضي": "الشبكة مقفولة"، في إشارة لعدم تمكن الفريق من هز شباك الإنتاج في مباراة اليوم.
 
وتابع: "سيد عبد الحفيظ وممدوح عباس عاملين سحر للزمالك وادي الشبكة فيها ايه شوف يا بيه، ده كفر وربنا يحلها من عنده".

وأضاف: "شوفت فايلر مش مصدق نفسه انه بيكسب وسيد عبد الحفيظ ده كفر ومعمولنا سحر عشان نخسر".

وحضر مرتضي منصور لقاء اليوم أمام الإنتاج الحربي بالرغم من العقوبة الموقعة عليه من اتحاد الكرة بايقافه ثلاثة مباريات بالدوري . 

وواصل الزمالك نزيف النقاط بعد تعادل اليوم خاصة بعدما تعادل الفريق مع سموحة في المباراة السابقة وخسر قبلها من طلائع الجيش.



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