تابع أحداث مسلسل ابنة السفير الحلقة 2 مترجمة Sefarin Kızı لعشاق الدراما التركية الرومانسية تردد قناة Star TV الفضائية

مسلسل ابنة السفير الحلقة 2، يعرض الآن مسلسل ( Sefarin Kızı ) الحلقة الثانية عبر شاشة القناة التركية Star TV، ونجح المسلسل التركي في جذب انتباه المشاهدين منذ عرض حلقاته الأولى وحصد على مشاهدات كبيرة، و ينتظر عشاق الدراما التركية الرومانسية موعد عرض مسلسل ابنة السفير الحلقة 2 لمتابعة أحداث جديدة من المسلسل في جو من الإثارة والتشويق.





وازدادت في الأونة الأخيرة محركات البحث عن تردد قناة " Star TV" الفضائية الناقلة لمباراة مسلسل ابنة السفير الحلقة 2 على شاشتها، وذلك نظرًا لأهمية هذه القناة وتمكنت من أن تحصد جماهيرية كبيرة.





مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير الحلقة 2 ( Sefarin Kızı)

يعرض مسلسل ابنة السفير الحلقة 2 عبر شاشة قناة Star TV التركية بشكل حصري كعرض أول كل أسبوع وخاصة يوم الإثنين، حيث تعرض الحلقة لمدة ساعتين، في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8 بتوقيت تركيا والسعودية.





مسلسل ابنة السفير الحلقة 2 مترجم قصة عشق يعرض مسلسل ابنة السفير الحلقة 2 عبر موقع قصة عشق فقد استطاع أن يعرض مسلسل ابنة السفير مترجم باللغة العربية بشكل مباشر، وتعرض الحلقة والأولى والثانية عبر موقع قصة عشق مترجمة إلى العربية لمتابعة أبطال المسلسل النجم "إنجين أكيورك" والنجمة "نسليهان أتاجول" في أروع أدوارها في مسلسل ابنة السفير الذي يجسد فيه إنجين دور شاب من أسرة متوسطة ويلتقي في ظروف خاصة "نسليهان" ويرتبط بها وتتطور العلاقة بينهما إلى قصة حب وسط أحداث مشوقة منذ عرض أولى حلقات المسلسل.

تردد قناة Star TV التركية الناقلة لمسلسل ابنة السفير مسلسل ابنة السفير من المسلسلات التركية الرومانسية التي يبحث الكثيرون عن موعد عرضها والقنوات الناقلة للمسلسل لمتابعة ما فيه من أحداث، وسنُقدم لكم تردد قناة Star TV التركية الناقلة لمسلسل ابنة السفير.



تردد قناة "ستار تي في - Star TV" التركية على Turksat 4A





- القمر الصناعي: Turksat 4A.

- التردد: 12209.

- معدل الترميز: 10000.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي (H).

- الاتجاه: 42.0°E.





تردد قناة "ستار تي في - Star TV" التركية على Intelsat 19



