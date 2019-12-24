ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

شهدت مباريات اليوم الثاني من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز إثارة كبيرة حيث تعادل نادي طنطا علي ارضه أمام نظيره فريق أسوان بنتيجة 2 / 2 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر اليوم الثلاثاء علي ستاد طنطا.





وخطف نادي مصر تعادل في الوقت القاتل أمام نظيره فريق مصر للمقاصة بنتيجة 2 / 2 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم علي ستاد الكلية الحربية الدولي وأخيرا تعادل نادي الزمالك أمام نظيره فريق الإنتاج الحربي سلبيا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد السلام الدولي بمدينة القاهرة.





وجاءت قائمة هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي كالتالي :





عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز 8 أهداف.

محمد شريف لاعب نادي إنبي 7 أهداف.

وليد سليمان لاعب نادي الأهلي 5 أهداف.

حسام حسن لاعب نادي سموحة 5 أهداف.

عمرو الحلواني لاعب نادي حرس الحدود 4 أهداف.

أوميد أوكري لاعب نادي أسوان 4 أهداف.

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي 4 أهداف.

محمود رزق مدافع نادي الاتحاد السكندري 4 أهداف.

أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي 3 أهداف.

وليد ازارو مهاجم النادي الأهلي 3 أهداف.

ناصر ماهر لاعب نادي سموحة 3 أهداف.

أحمد رفعت لاعب نادي الاتحاد السكندري 3 أهداف.

مروان حمدي لاعب نادي وادي دجلة 3 أهداف.

مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك 3 أهداف.

عبد الرحمن الدح لاعب طنطا 3 أهداف.