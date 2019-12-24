فريدة الشوباشي: تعلمت اللغة العربية حبًا في زوجي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن زوجها الراحل على الشوباشي كان له دور كبير في حياتها المهنية، موضحة أنها تعلمت اللغة العربية حبا في زوجها.



وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج " الحقيقة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء أنها كانت لا تستطيع كتابة جواب باللغة العربية، وزوجها كان في السجن وكانت تكتب له باللغة الفرنسية نظرا لتربيتها في مدارس فرنسية، ولكن إدارة السجن رفضت جواب بلغة أخرى.



وتابعت: "كتبت له جواب باللغة الفرنسية وهربته داخل السجن واشتكيت له ولذلك نصحني بتعلم اللغة العربية، أثناء عملي وكنت 20 عاما"، مضيفة: "دخلت إعدادية وثانوية عامة ثم التحقت بكلية الحقوق، وهو ما نفعني في حياة الصحافة.. زوجي حبيب عمري كان يثق في نفسه ولذلك كبرني".

