العرض الخاص لفيلم "الفلوس" بحضور أبطاله (صور)





أقيم مساء اليوم الثلاثاء، عرض خاص لفيلم "الفلوس"، في أحد سينمات منطقة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، على أن يتم طرح الفيلم رسميا في السينمات بدءًا من الغد، 25 من ديسمبر.





تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.





"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".



