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سوريا تلغي الرسوم الإضافية على الشاحنات الأردنية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:04 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن وزير النقل السوري علي حمود، إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى بلاده، والبالغة 200 دولار أميركي وكذلك المارة بطريق الترانزيت لتبقى 10 بالمئة فقط، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بتراء".

جاء ذلك، خلال لقاء الوزير حمود اليوم الثلاثاء، بمقر وزارته بالعاصمة السورية، دمشق، نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة ونقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداود، على ما جاء في بيان لنقابة اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع.

وكانت الحكومة السورية تستوفي رسوماً إضافية تعادل 200 دولار أميركي على دخول الشاحنات الأردنية للاراضي السورية وترانزيت غير الرسوم المفروضة بنسبة 10 بالمئة.

ووفق البيان فإن وزير النقل السوري أكد استعداد حكومة بلاده للتعاون التام وتقديم مختلف التسهيلات وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

من جانبه، أكد ابوعاقولة ضرورة إزالة المعيقات والتحديات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين ونقل بضائع الترانزيت عبر أراضي البلدين المتجهة إلى لبنان ودول الخليج العربي والعراق ومصر.

وقال أبو عاقولة إن قطاع التخليص ينظر إلى الشقيقة سوريا كشريك تجاري مهم وبما يحقق المصالح المشتركة.
بدوره، أعرب الداود عن أمله بتجاوز المعيقات التي تعترض حركة التجارة بين البلدين واستئناف النشاط التجاري ليعود إلى مستويات ما قبل الازمة السورية.

وكان وفد من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع وأصحاب السيارات الشاحنات الأردنية بدأ السبت الماضي زيارة عمل للعاصمة السورية دمشق بدعوة من اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا.
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الكلمات المفتاحية

وزارة النقل السورية الشاحنات الاردنية البضائع الاردنية

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