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"القومي للإعاقة": اصدار بطاقة المعاق قريبا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:00 م
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المجلس القومي لشئون الإعاقة
المجلس القومي لشئون الإعاقة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علاء السبيع، عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن حقوق ذوي الإعاقة أصبحت واجبة، حيث يعمل المجلس بكامل طاقته على تحقيق احتياجات ذوي الإعاقة في مصر.

وأشار "السبيع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم حريصون على اصدار بطاقة المعاق على أفضل وضع ممكن، بحيث كل شخص يحصل على حقه كاملا، معتذرا عن تأخير صدور البطاقة، متعهدا بصدورها قريبا.

وأضاف "السبيع"، أن بطاقة المعاق هى آلية تحدد درجة الإعاقة ومن ثم نوعية الخدمات والحقوق التي يحتاجها، حيث أنها تنظم حقوق المعاقين، معربا عن تقديره لحرص الرئيس السيسي على التواصل مع ذوي الإعاقة، وإعطائهم الفرص التي يستحقونها.
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ذوي الإعاقة بطاقة المعاق القومي لشئون الإعاقة الرئيس السيسي

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