Advertisements
Advertisements
Advertisements

الظهور الأول لـ جوهرة في العرض الخاص لفيلم "الفلوس" (صور)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:54 م
Advertisements
جوهرة
جوهرة
محمود حنفي - تصوير: عبدالحافظ حمدي
Advertisements
أقيم مساء اليوم الثلاثاء، عرض خاص لفيلم "الفلوس"، في أحد سينمات منطقة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، على أن يتم طرح الفيلم رسميا في السينمات بدءًا من الغد، 25 من ديسمبر.

وحرصت الراقصة جوهرة، على المشاركة في العرض الخاص، حيث أطلت في ملابس محتشمة على الريد كاربت، في أول ظهور لها بعد "الفيديوهات الفاضحة" التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".

Advertisements

أخبار تهمك

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

بالأسماء.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي في يناير

منذ أقل من ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

منذ ساعتين

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 8 ساعات

هل يعتبر اتحاد الكرة الزمالك خاسراً أمام الإنتاج بسبب مرتضى منصور؟ اللائحة تجيب

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج| مشاهدة أهداف وملخص مباراة الزمالك yallakora

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:14 م

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

09:36 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

09:19 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status