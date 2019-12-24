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شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:48 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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شهدت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، عدد من الاحتفالات وذلك تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الكريسماس بعدد من الفقرات المتنوعة في ظل التنوع الكبير الذي يشهده القطاع السياحي من جنسيات السائحين النزلاء لحضور احتفالات الكريسماس في المحافظة هذا الموسم.

ورصدت عدسة "الفجر" بين منتجعات وفنادق البحر الأحمر، الاحتفال بأعياد الكريسماس، وتجولت عدسة الفجر داخل الفنادق والذي تظهر فيها إبراز اللون الأحمر من الورود والزينة داخل الفنادق والمنتجات السياحية وتنوع في الأطباق الرئيسية التى يتميز بها هذا اليوم.


وقال سعيد العتيق المدير التنفيذي لاحدي الشركات السياحية، شهدت فنادق البحر الأحمر إحتفالات عديدة بأعياد الكريسماس موضحًا هذا العام يختلف عن الأعوام الماضية بسبب التنوع الذي يشهده القطاع من الجنسيات المختلفة حول العالم والتي يأتي في مقدمتها السياحة الألمانية التي تحتل المركز الأول بين النزلاء في فنادق البحر الأحمر، والإنجليزية والبلجيكية والإيطالية والهولندية الفنلندية، الصربية، الكرواتية، والدول الإسكندنافية التي تعد أسواق جديدة بالبحر الأحمر.

وأكد "العتيق" لـ"لفجر"، أنه تم تنظيم احتفالا عملاقا بهذه المناسبة بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة،وسط عرض مجسمات كبيرة لبابا نويل وشجرة عيد الميلاد الشهيرة في مداخل وواجهات الفندق،بجانب خيمة الإحتفال التي شهدت مساء اليوم الثلاثاء عددًا من العروض والفقرات الفنية المختلفة وسط فرحة عارمة من السياح.

ومن جانبه قال عبد العظيم السويدي خبير سياحي لـ"الفجر"، إن فنادق البحر الأحمر شهدت نسبة إشغالات عالية مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدًا أن البحر الأحمر تشهد موسم سياحي جيدآ بسبب التنوع في الجنسيات المختلفة وبعض الأسواق الجديدة بالبحر الأحمر.

وشددت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من الإجراءات الأمنية اللازمة بمحيط المنتجعات السياحية وتكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة تزامنًا مع إحتفالات أعياد الكريسماس.
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
شاهد.. احتفالات فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.. وبابا نويل يزين بوفيهات العشاء (فيديو وصور)
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الكلمات المفتاحية

مصر كريسماس الغردقة البحر الاحمر اخبار

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