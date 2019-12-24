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محمد إمام برفقة ياسمين رئيس يشارك جمهوره بصورة من كواليس فيلم "لص بغداد"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:08 م
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محمد امام
محمد امام
رباب مصطفي
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يشارك الفنان محمد إمام، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشر الفنان الشاب، صورة جديدة من كواليس فيلم" لص بغداد" برفقة ياسمين رئيس، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .

علق" إمام" على الصورة:" كانت مفاجأةبالنسبالي مجتهدة وشاطرة و دمها خفيف جدا حقيقي من ألطف الناس اللي اشتغلت معاهم .. إستنوا اول دويتو مع ياسمين رئيس فى " لص بغداد" ..وأكيد مش الأخير أن شاء الله" .

فيلم " لص بغداد"

يذكر أن الفنان محمد إمام شارك فى بطولة فيلم "لص بغداد"، مع عدد كبير من نجوم الفن، ياسمين رئيس، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، احمد رزق، صلاح عبدلله، سعد المختار، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد .

وجسدت الفنانة ياسمين رئيس خلال الفيلم شخصية بنت من أسرة بسيطة، وتعمل فى مكتبة وتقع في الكثير من المشاكل بسبب محمد إمام .

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام مشاركته فى بطولة مسلسل" هوجان" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أسماء ابو اليزيد، صلاح عبدالله، كريم محمود عبد العزيز، محمد أسامة، ميرنا نور الدين، إخراج شرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب .

محمد إمام برفقة ياسمين رئيس يشارك جمهوره بصورة من كواليس فيلم لص بغداد
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