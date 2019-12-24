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بالأسماء.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي في يناير

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:44 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد عدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ويخطط فايلر لإعارة 4 لاعبين من القلعة الحمراء، وهم الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق، تلقى عددًا من العروض الخليجية للانضمام إلى أي أحد الفرق شهر يناير المقبل.

 

ويرغب فايلر في خروج 3 لاعبين للإعارة في يناير، وهم صلاح محسن، وصالح جمعة، وحسين السيد، حيث لم يشاركوا في أي مباراة تحت قيادته الفنية.

 

وكان الأهلي قد قام بقيد30 لاعبا في القائمة الأولى للفريق مع بداية الموسم، وأجرى الأهلي 3 تبديلات في قائمته الأولى، ويحق له وفقا للائحة إجراء استبدالين خلال انتقالات الشتاء.

 

وتعاقد النادي الأهلي مع محمود عبدالمنعم كهربا، بعد فسخ عقده مع نادي أفيس البرتغالي، فيما يبحث الأهلي التعاقد مع مهاجم إفريقي، بناءً على طلب من فايلر.

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