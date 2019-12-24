الري توضح حقيقة سحب مصر مقترح 40 مليار متر مكعب مياه سنويا



وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن هنااك عدة نقاط يقوم عليها موقف مصر في مفاوضات السد، حيث أن مصر لن تتنازل عن حصتها، وتقدر احتياجات الدول الأخرى في تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف أن مصر متمسكة بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، موضحا أنه تم تصميم جدول تتضمن الثلاث مقترحات للدول الثلاث، منوها بأن مصر لم تسحب مقترح تدفق الـ 40 مليار متر مكعب مياه سنويا كما يتردد، وتسعى مصر للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف بشأن السد.



قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر ملتزمة تماما بموقفها في مفاوضات سد النهضة، وليس هناك أي تراجع في الموقف المصري.