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عميد علوم القاهرة يشهد حفل حاضنة أعمال كلية الاقتصاد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:40 م
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الحفل
الحفل
آية حمروشي
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حضر الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، حفل حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لتخريج وعرض أفكار الشركات الناشئة المحتضنة، في دورة الاحتضان الثالثة والدورة الخاصة برائدات الأعمال، والتي ضمت 12 شركة ناشئة والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

كما حضر الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، والدكتورة هبة مدحت المدير التنفيذي لحاضنة الأعمال، والسيدة نيللي محمود ممثلة عن إيجي بانك الراعي الرئيسي للحاضنة، وعدد من المتحدثين.

وأشار المناوي أن دورة الاحتضان الخاصة برائدات الأعمال، ضمت الشركة الناشئة لمشروع تخرج طلاب برنامج التقنية الحيوية الجزيئيه بالكلية، والفائز بالمركز الثاني في مسابقة حاضنة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كما فاز المشروع بالمركز الثاني بمسابقة ابداع ٧ على مستوى جامعة القاهرة سابقا، ويهدف المشروع إلي تحويل المخلفات العضويه إلى بدائل اعلاف عن طريق تكنولوجيا حيويه صديقه للبيئه.

وأضاف المناوي أن الكلية بصدد تنفيذ استراتيجية جامعة الجيل الثالث طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأن الكلية تسير علي خطي ثابتة نحو تسخير المعرفة لخدمة القضايا القومية وأن الايام القادمة ستشهد نقلة نوعية في استحداث آليات تنفيذية واضحة للتحول نحو تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية.

وصرحت الدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامي للكلية وأخد أعضاء الفريق، أن فوز الفريق بالمركز الثاني هو بمثابة برهان على وجود انطلاقة جديدة في تغيير نمط تفكير طلاب الكلية ليتحول إلي إبداع وإنتاج على أرض الواقع وفقا لاستراتيجية جامعة القاهرة للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث والمنبثقة من استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠، كما أثنت علاءالدين على كافة الإجراءات التنفيذيه المتبعة من قبل الحاضنة لاتاحة الفرصة للشركات الناشئة لإقامة شبكات معارف من المستثمرين والشخصيات العامة ذات الصلة بمجال ريادة الأعمال.
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الكلمات المفتاحية

كلية العلوم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حفل جامعة القاهرة

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