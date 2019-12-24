هل يعتبر اتحاد الكرة الزمالك خاسراً أمام الإنتاج بسبب مرتضى منصور؟ اللائحة تجيب

تساءل عدد من جماهير الزمالك عبر السوشيال ميديا، عن اعتبار الفارس الأبيض خاسراُ في مباراته الجارية حاليًا أمام فريق الإنتاج الحربي، بعد تحدي مرتضى منصور قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقافه، عقب ظهوره في ستاد "السلام" لحضور اللقاء.





وتشير لائحة العقوبات، أنه لايوجد أي مادة تنص على اعتبار الزمالك خاسرا الليلة أمام الإنتاج بسبب خرق رئيس القلعة البيضاء لقرار إيقافه.

وتنص اللائحة، على تغليظ العقوبة على رئيس الزمالك في حال عدم التزامه، حيث من المنتظر أن يتم تصعيد الأمر وإيقافه لـ6 مباريات بدلا من 3.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة انعقاد أعضاء لجنة الانضباط والأخلاق، لإصدار عقوبة مغلظة على مرتضى منصور، بعد حضوره للمباراة رغم قرار إيقافه.





وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، أعلنت ظهر اليوم الثلاثاء، عن قرارها بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 3 مباريات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام جمال الغندور، وحكم مباراة فريقه ضد سموحة.