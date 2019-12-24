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الترجي يعبر عقبة نجم المتلوي في الدوري التونسي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:52 م
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الترجي التونسي
الترجي التونسي
وكالات
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قلب فريق الترجي التونسي تأخره بهدف أمام مضيفه نجم المتلوي إلى فوز 2 -1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشر من الدوري التونسي لكرة القدم.

وتقدم نجم المتلوي بهدف سجله هيثم المحمدي في الدقيقة 32، وتعادل الترجي بهدف سجله أنيس البدري في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، وأضاف محمد علي اليعقوبي الهدف الثاني للترجي في الدقيقة الثانية عشر من الوقت بدل الضائع للقاء.

وشهدت المباراة طرد عبد السلام الحلاوي لاعب نجم المتلوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الترجي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد نجم المتلوي عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.

وبهذا الفوز حافظ الترجي على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين.

فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لنجم المتلوي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث.

وكان الترجي فاز بالمركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على السد القطري 6 -2.

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الكلمات المفتاحية

نجم الملتوي الترجي التونسي

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