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النصر يهزم ضمك ويعبر لدور الـ8 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:50 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قاد المغربي عبد الرزاق حمد الله فريق النصر السعودي للتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه ضمك 4 - 2 اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر من البطولة.

وتقمص حمد الله دور البطولة للنصر بعدما سجل ثلاثة أهدفا (هاتريك) في الدقائق 50 و83، من ركلتي جزاء، 84 وأضاف يحيى شهري هدفا في الدقيقة 76، فيما سجل هدفي ضمك مازن أبو شرارة في الدقيقتين 38 و44.

وشهدت المباراة طرد مهند أحمد الناجعي، لاعب ضمك، في الدقيقة 67.

وكان ضمك تأهل لهذا الدور بعدما تغلب على الجيل 2 - 1 في دور الـ32، فيما تأهل النصر لهذا الدور بعدما تغلب على البكيرية 4 - 1.

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