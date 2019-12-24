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اليوغا.. ناهد السباعي تمارس تمارين رياضية شاقة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:54 م
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ناهد السباعي
ناهد السباعي
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة ناهد السباعي، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة جديدة لها أثناء ممارستها لتمارين شاقة رياضية ، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .


علقت" السباعي" على الصورة:"مزاج اليوم برعاية اليوغا هذا أنا أخيراً قمت بالوقفة الوقوف على اليدين"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .


فيلم" اللعبة الأمريكانى":

شاركت الفنانة ناهد السباعي، فى بطولة هذا الفيلم أحمد فهمي، أحمد الشامي، إنتصار، رجاء حسين، خلود سرحان، بيومى فؤاد، شيماء سيف، إخراج مصطفي أبو سيف، تأليف مدحت السباعي .


يذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، مشاركتها في بطولة فيلم" ماكو" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، منة فضالي، نيقولا معوض، محمد مهران، خالد أنور .
اليوغا.. ناهد السباعي تمارس تمارين رياضية شاقة
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