اليوغا.. ناهد السباعي تمارس تمارين رياضية شاقة

تشارك الفنانة ناهد السباعي، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة جديدة لها أثناء ممارستها لتمارين شاقة رياضية ، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .





علقت" السباعي" على الصورة:"مزاج اليوم برعاية اليوغا هذا أنا أخيراً قمت بالوقفة الوقوف على اليدين"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





فيلم" اللعبة الأمريكانى":



شاركت الفنانة ناهد السباعي، فى بطولة هذا الفيلم أحمد فهمي، أحمد الشامي، إنتصار، رجاء حسين، خلود سرحان، بيومى فؤاد، شيماء سيف، إخراج مصطفي أبو سيف، تأليف مدحت السباعي .





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، مشاركتها في بطولة فيلم" ماكو" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، منة فضالي، نيقولا معوض، محمد مهران، خالد أنور .