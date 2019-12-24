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تشيلسي يخطط لضم نجم البوندزليجا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:48 م
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بوابة الفجر
وكالات
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ذكرت تقارير صحافية اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يتطلع لتدعيم خط هجومه من خلال ضم المهاجم الألماني تيمو فيرنر من صفوف لايبزج.

ووفقا لصحيفة إكسبريس الإنجليزية فإن تشيلسي يستهدف التعاقد مع فيرنر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويقدم فيرنر مسيرة رائعة مع لايبزج هذا الموسم حيث سجل 18 هدفاً خلال 17 مباراة في "البوندسليغا".

ولكن من المتوقع أن يواجه تشيلسي معركة شرسة في سبيل ضم فيرنر، في ظل اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني بالمهاجم الدولي.

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فيرنر تشيلسي

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