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حزب مصر القومي يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:46 م
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الدكتور روفائيل بولس
الدكتور روفائيل بولس
حازم رفعت
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هنأ الدكتور روفائيل بولس تواضروس، رئيس حزب مصر القومي، البطريرك ابراهيم اسحق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك، بمناسبة أعياد الكريسماس والميلاد المجيد.

وقال" تواضروس" في تهنئته عبر حسابه الرسمي علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" إنه يقدم بأخلص التهاني القلبية لنيافة البطريرك ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، ولجموع شعب الاقباط الكاثوليك بمناسبة الإحتفال بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.

ولفت الي أن أعياد الميلاد المجيد وشجرة الكريسماس وبابا نويل، الذي يحتفل به الأقباط الكاثوليك غدا الاربعاء، هي تعبر عن رموز الفرح والأبتهاج بميلاد السيد المسيح نور العالم.

كان البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بمشاركة السينودس المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية، قد ترأس مساء اليوم الثلاثاء، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يستقبل بطريرك الأقباط الكثوليك غدا الأربعاء ٢٥ ديسمبر المهنئين بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالمقر البطريركي بحدائق القبة، ومن المقرر أن يستقبل قداسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للتهئنة بالعيد.
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الكلمات المفتاحية

قداس عيد الميلاد عيد الميلاد حزب مصر القومي اعياد الكريسماس

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