حصاد الكرة العربية 2019| الترجي والهلال يحصدان بطولتي أبطال آسيا وإفريقيا.. وقطر تكتب التاريخ

أيام وينتهي عام 2019 الذي تنافست فيه العديد من الأندية والمنتخبات العربية بالإضافة إلى صراع النجوم العرب من أجل مساعدة أنديتهم على الفوز والتتويج بالبطولات والألقاب المحلية والعالمية. مرت الأندية والمنتخبات العربية بلحظات رائعة هذا العام كما مرت بلحظات صعبة صاحبها إخفاق في التتويج ببعض البطولات.





ويستعرض الفجر الرياضي أبطال الدوريات العربية في القارتين الآسيوية والأفريقية كما يستعرض ما حققوه في البطولات القارية هذا العام:-





● البطولات المحلية :-

* أبطال الدوريات العربية :-





- قارة آسيا :-

الدوري السعودي : النصر

الدوري الإماراتي: الشارقة

الدوري الكويتي: الكويت

الدوري الأردني: الفيصلي

الدوري القطري : السد

الدوري العراقي: الشرطة





- قارة أفريقيا :-

الدوري المصري : الأهلي

الدوري التونسي: الترجي

الدوري الجزائري: اتحاد الجزائر

الدوري المغربي: الوداد

الدوري السوداني: المريخ





● البطولات القارية :-

* دوري أبطال أفريقيا : شارك في البطولة هذا العام 7 فرق عربية، هم : الوداد والترجي والأهلي وشبيبة الساورة والنادي الرياضي القسنطيني والأفريقي والإسماعيلي. تمكن الترجي التونسي من الفوز باللقب.





* الكونفيدرالية الأفريقية : شارك فيها 8 فرق عربية، هم : نهضة بركان وحسنية أكادير والرجاء والصفاقسي والنجم الساحلي والهلال السوداني والزمالك ونصر حسين داي. تمكن الزمالك من الفوز باللقب.





* كأس السوبر الأفريقي : فاز به الرجاء المغربي على حساب الترجي التونسي.





* دوري أبطال آسيا :شارك في البطولة 9 فرق عربية، هم : الوصل والوحدة والعين الإماراتيين والنصر والاتحاد والهلال والأهلي السعوديين والدحيل والسد القطريين وتوج بها الهلال السعودي.





* كأس آسيا : شارك فيها 11 نادي عربي وتوج بها العهد اللبناني.





* كأس العالم للأندية : شارك في البطولة 3 فرق عربية، هم : السد القطري والترجي التونسي والهلال السعودي ولم ينجح أي منهم في الفوز باللقب.





● البطولات الدولية :-

* كأس أمم آسيا : شارك في البطولة 11 منتخب عربي، هم : الإمارات والبحرين والأردن وفلسطين وسوريا والعراق واليمن وقطر والسعودية ولبنان وعمان. تمكنت قطر من التتويج باللقب.





* كأس الأمم الأفريقية : شارك فيها 5 منتخبات عربية، هي : مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وتوجت الجزائر باللقب .





* كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا : كان منتخب مصر هو الفريق العربي الوحيد المشارك في البطولة وتمكن من التتويج بها.