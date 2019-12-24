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سفير السعادة من ذوي الهمم للسيسي: "ربنا يحفظك لينا" (فيديو)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:46 م
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سفير ذوي الهمم
سفير ذوي الهمم
أمنية فوزي
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أشاد علي هاني، سفير السعادة من ذوي الهمم، بالإجراءات والقرارات التي تتم في مصر لصالح ذوي القدرات الخاصة، قائلًا: "كل الحاجات الإيجابية إللي بتحصل بتأثر علينا وبتسعدنا، مش إحنا بس أي حد بيحس إن بلده بتهتم بيه وبتراعيه أكيد بيكون سعيد، بس إحنا بالذات بيفرق معانا جدًا".

وتابع "هاني"، خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المجتمع بدأ يهتم بنا منذ اهتمام الرئيس السيسي بنا".

وطالب بوضعهم في الحسبان في كل شارع وفي كل مبنى وعمل عملات لذوي القدرات الخاصة لضعاف البصر، متابعًا: "نفسي التنمر يختفي من مصر، مينفعش المصريين يتنمروا على بعض".

ووجه حديثه لـ الرئيس السيسي، قائلًا: "أنا بحب حضرتك جدًا يا ريس، حضرتك محترم جدًا، وربنا يحفظك من كل سوء".
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