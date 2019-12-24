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البورصة الأمريكية تنهي تعاملات اليوم مبكرًا للإحتفال بالكريسماس
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:40 م
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وكالات
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أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، مبكرًا من أجل الاحتفال بالكريسماس وتغلق أبوابها غدًا، وتباين أداء المؤشرات مع تحقيق مؤشر "ناسداك" أكبر موجة مكاسب قياسية في 21 عاماً.
وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 28515.4 نقطة.
واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" عند مستوى 3223.3 نقطة.
وارتفع مؤشر "ناسداك" بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 8952.8 نقطة وهو مستوى قياسي جديد.
واستقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية عند 97.656.
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