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عبد الوهاب وبليغ ضيوف القومية في الجمهورية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:45 م
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الفرقة الفومية
الفرقة الفومية
محمود حنفي
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تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً بقيادة المايسترو إبراهيم الموجي وذلك في الثامنة مساء الخميس 26 ديسمبر على مسرح الجمهورية.
 
يتضمن البرنامج مختارات من أعمال كبار الملحنين منها مال القمر لـ محمد فوزى، الحلوة لـ كمال الطويل، عايز جواباتك لـ رياض السنباطى، فى قلبى غرام لـ عبد العظيم عبد الحق، ياللى سامعنى – متى ستعرف لـ محمد عبد الوهاب، دور كادنى الهوى لـ محمد عثمان، ليه يا قلبى لـ محمد الموجى، العيون السود – طاير يا هوى - وحياة اللى فات لـ بليغ حمدى، اهو ده اللى صار لـ سيد درويش، انا لحبيبى لـ الاخوين رحبانى .. اداء محمد طارق، هند النحاس، سامح منير، منار سمير، اشرف وليد وايات فاروق.
 
يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى، للحفاظ عليه من الاندثار‪.

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