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حصاد برشلونة في عام 2019| التناقضات تضرب الفريق بعد التتويج بالدوري.. وفالفيردي على كف "عفريت"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:40 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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اقترب عام 2019 من الانتهاء وأصبحنا على بعد أيام قليلة من الدخول في عام 2020 بكل ما هو جديد لنرى ماذا ينتظرنا وماذا ينتظر كرة القدم وماذا ينتظر الأندية التي نهتم بتشجعيها.


ولكن كان عام عملاق أوروبا نادي برشلونة هو عام متناقض وغريب في كل شيء بالنسبة للفريق ليظل النادي حتى الآن في حيرة كبيرة من أشياء كتير لم يتم حسمها حتى الآن.


ونستعرض سويا مشوار نادي برشلونة وحصاد الفريق في عام 2019 خلال السطور التالية:
بدأ نادي برشلونة العام مع إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الحالي بشكل جيد وظل الفلريق يحقق نتائج طيبة سواء في الدوري الإسباني أو في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن نادي برشلونة من الفوز ببطولة الدوري الإسباني بعد منافسة قوية مع غريمه التقليدي نادي ريال مدريد ليفوز بها الفريق الكتالوني في النهاية بفارق نقطتين.

الاخفاقات تضرب احتفالات برشلونة بالدوري
ولكن عقب احتفالات نادي برشلونة تفاجئ النادي بما يفسد الاحتفالات وهو تدهور حال الفريق وسوء النتائج ليخسر الفريق بطولة كأس ملك إسبانيا على يد نادي فالنسيا.

واستكمالا للاخفاقات ودع نادي برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي بعد ريمونتادا تحدث عنها العالم كله ليخرج البارسا من البطولة بشكل مذل.

تدعيمات الصيف والمناداه بإقالة فالفيردي
وبدأ نادي برشلونة التدعيم استعدادا للموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية حيث تعاقد النادي مع كل من أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج وإيمرسون جونيور وجونيور فيربو ونيتو.

ولكن على الجانب الأخر ظهرت الأصوات بإقالة فالفيردي من مهمة تدريب الفريق ولكن إدارة برشلونة سدت أذانها عن كل هذه الأصوات وبدأ فالفيردي الموسم مع الفريق بشكل طبيعي.

بداية موسم جديد سيئة
وبدأ نادي برشلونة الموسم الحالي بأداء سئ للغايه على الرغم من تصدره حاليا لجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز ولكنه قدم عروض سئية جدا في مختلف البطولات لتعلوا الأصوات أكثر بإقالة فالفيردي ولكن قررت إدارة برشلونة استمراره حتى نهاية الموسم ثم سيرحل بعد ذلك.

وكانت من أبرز الأحداث في برشلونة هذا الموسم هو تأديل مباراة الكلاسيكو ضد نادي ريال مدريد بسبب احداث الشغب في برشلونة حتى لعبت المباراة منذ عدة أيام وسط تأمينات مكثفة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تحديات برشلونة في العام الجديد
ولم تنتهي مغامرة برشلونة بعد ولكن مازالت هناك العديد من التحديات تنتظر الفريق في العام الجديد 2020 أبرزها الفوز بلقب الدوري الإسباني والاستمرار في الصدارة بالإضافه إلى الاستعداد لمواجهة نادي نابولي الإيطالي يوم 25 فبراير القادم ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر نادي برشلونة حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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