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موكيش أمباني | أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في عام 2019

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:39 م
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موكيش أمباني
موكيش أمباني
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أضاف موكيش أمباني، رجل الأعمال الهندي أغنى رجل في آسيا، 17 مليار دولار إلى ثروته في عام 2019 حتى 23 ديسمبر الجاري.

وذكر مؤشر المليارديرات لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه بهذه الإضافة بلغت ثروة الهندي موكيش أمباني نحو 61 مليار دولار.

وفي المقابل، نمت ثروة جاك ما، مؤسس مجموعة "علي بابا" بقيمة 11.3 مليار دولار، بينما خسر جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون 13.2 مليار دولار من ثروته.
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موكيش امباني رجل اعمال هندي اغنى رجل في اسيا

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