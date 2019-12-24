الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية (صور)



ترأس الصلوات بالكنيسة القمص أنطونيوس غطاس رئيس الطائفة بالإسكندرية، والقس يوحنا جورج، وسط توافد كبير من أقباط الكنيسة للاحتفال والصلاة ابتهاجا بقداس عيد الميلاد المجيد، وإشعال الشموع بارجاء الكنيسة، التي تزينت بشجرة الكريسماس المزينة بوجه "بابا نويل"، بالإضافة إلى تزيين الهيكل المقدس بالورود البيضاء والأغصان الخضراء والزينة.



جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مشددة من قبل رجال الأمن وخبراء المفرقعات، وتم الدفع بالعديد من سيارات الشرطة ووضع الحواجز الحديدية والبوابات الإلكترونية، لتأمين دخول الأقباط للكنيسة.

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بعيد الميلاد المجيد داخل كاتدرائية القيامة بمحطة الرمل وسط الإسكندرية.