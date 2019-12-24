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الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية (صور)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:38 م
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الكنيسة الكاثوليكية بالإسكندرية
الكنيسة الكاثوليكية بالإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
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احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بعيد الميلاد المجيد داخل كاتدرائية القيامة بمحطة الرمل وسط الإسكندرية.

ترأس الصلوات بالكنيسة القمص أنطونيوس غطاس رئيس الطائفة بالإسكندرية، والقس يوحنا جورج، وسط توافد كبير من أقباط الكنيسة للاحتفال والصلاة ابتهاجا بقداس عيد الميلاد المجيد، وإشعال الشموع بارجاء الكنيسة، التي تزينت بشجرة الكريسماس المزينة بوجه "بابا نويل"، بالإضافة إلى تزيين الهيكل المقدس بالورود البيضاء والأغصان الخضراء والزينة.

جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مشددة من قبل رجال الأمن وخبراء المفرقعات، وتم الدفع بالعديد من سيارات الشرطة ووضع الحواجز الحديدية والبوابات الإلكترونية، لتأمين دخول الأقباط للكنيسة.
الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية (صور)
الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية (صور)
الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية (صور)
الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية (صور)
الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية (صور)
الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية (صور)
الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية (صور)
الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية (صور)
الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية (صور)
الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية (صور)
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مصر عيد القيامة المجيد اخبار احتفالات عيد الميلاد

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