ماذا يفعل اتحاد الكرة بعد حضور رئيس الزمالك مباراة الانتاج الحربي رغم الإيقاف؟

حضر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى مقصورة ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، لحضور مباراة الأبيض أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز، فى اللقاء المقام على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.





وتواجد مرتضى في الملعب بالرغم من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم الذى تم إصداره اليوم، بإيقاف رئيس نادي الزمالك ثلاثة مباريات وتغريمه ١٠٠ الف جنية.



