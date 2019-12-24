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ماذا يفعل اتحاد الكرة بعد حضور رئيس الزمالك مباراة الانتاج الحربي رغم الإيقاف؟

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:32 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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حضر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى مقصورة ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، لحضور مباراة الأبيض أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز، فى اللقاء المقام على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.


وتواجد مرتضى في الملعب بالرغم من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم الذى تم إصداره اليوم، بإيقاف رئيس نادي الزمالك ثلاثة مباريات وتغريمه ١٠٠ الف جنية.


وعلم "الفجر الرياضي" أن اتحاد الكرة بصدد إصدار عقوبة مغلظة تجاه رئيس الزمالك بعد حضور مباراة الانتاج الحربي كما متواجد فى لائحة لجنة الإنضباط قذ تصل لـ 6 مباريات.


وتنص لائحة لجنة الإنضباط فى حالة عدم تنفيذ القرارات الصادرة من كافة لجان الاتحاد فى الوقت المحدد لها توقع على الشخص عقوبة المنع من أى نشاط يتعلق بكرة القدم وفقًا ما تحدده اللجنة.

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