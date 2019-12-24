Advertisements
قفزة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات ليلة الاحتفال بالكريسماس
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:28 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في شهر ونصف بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز سعر المعدن الأصفر مستوى 1500 دولاراً للأوقية مع استقرار سعر الدولار.
وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1504.80 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 4 نوفمبر.
وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 1499.41 دولار للأوقية.
واستقر المؤشر الرئيسي للدولار عند مستوى 97.668.
Advertisements