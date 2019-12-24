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قفزة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات ليلة الاحتفال بالكريسماس

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:28 م
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اسعار الذهب
اسعار الذهب
وكالات
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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في شهر ونصف بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز سعر المعدن الأصفر مستوى 1500 دولاراً للأوقية مع استقرار سعر الدولار.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1504.80 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 4 نوفمبر.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 1499.41 دولار للأوقية.

واستقر المؤشر الرئيسي للدولار عند مستوى 97.668.
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الكلمات المفتاحية

العقود الأجلة التسليم الفوري أسعار الذهب

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