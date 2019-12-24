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فوز العتيبي ترقص بجراءة في حفل "ميدل بيست" بالرياض وتثير موجة من الغضب (فيديو)
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:26 م
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير للجدل ظهرت فيه الناشطة السعودية الشهيرة فوز العتيبي وهي ترقص برفقة زوجها.
وظهرت فوز العتيبي في الفيديو وهي ترقص بطريقة حماسية، خلال حضورها في حفل "ميدل بيست" بالرياض، ورأى البعض أنها بالغت في أداء الحركات الراقصة خصوصًا عندما رفعت سترتها من الخلف إلى أعلى، ووجهوا إليها الكثير من الانتقادات اللاذعة.
وركزت بعض التعليقات أيضًا على ملابسها، حيث اختارت فوز العتيبي كنزة بيضاء ضيقة وأضافت إليها سترة مع سروال جينز ضيق، كما وضعت على رأسها قبعة بيضاء.
كانت ليلة جميلة جداً من اجمل ليالي الرياض ♥️— فوز العتيبي (@zooztox) December 21, 2019
#ميدل_بست
#MDLBeast pic.twitter.com/Dbv2nuefCZ
ويشار إلى أن الناشطة فوز العتيبي أعادت نشر المقطع على حسابها على موقع التغريدات "تويتر"، وأرفقته بالتعليق: "كانت ليلة جميلة جداً من أجمل ليالي الرياض".
ورأى الكثير من المغردين أن فوز العتيبي تخطت الحدود داعين إياها إلى التمييز بين الحرية وبين الخروج تمامًا على اللياقة والتقاليد والأدب.
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