فوز العتيبي ترقص بجراءة في حفل "ميدل بيست" بالرياض وتثير موجة من الغضب (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير للجدل ظهرت فيه الناشطة السعودية الشهيرة فوز العتيبي وهي ترقص برفقة زوجها.





وظهرت فوز العتيبي في الفيديو وهي ترقص بطريقة حماسية ، خلال حضورها في حفل "ميدل بيست" بالرياض، ورأى البعض أنها بالغت في أداء الحركات الراقصة خصوصًا عندما رفعت سترتها من الخلف إلى أعلى، ووجهوا إليها الكثير من الانتقادات اللاذعة.





وركزت بعض التعليقات أيضًا على ملابسها، حيث اختارت فوز العتيبي كنزة بيضاء ضيقة وأضافت إليها سترة مع سروال جينز ضيق، كما وضعت على رأسها قبعة بيضاء.









ويشار إلى أن الناشطة فوز العتيبي أعادت نشر المقطع على حسابها على موقع التغريدات "تويتر"، وأرفقته بالتعليق: "كانت ليلة جميلة جداً من أجمل ليالي الرياض".



