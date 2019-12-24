السيسي يكرم زوجة أب اعتنت بابن زوجها من "ذوي الهمم" (فيديو)



واستطاعت زوجة الأب أن تجعل هشام متفوقا دراسيا ورياضيا، حيث حصل على مجموع 85 % في الثانوية العامة أهله للالتحاق بكلية التجارة جامعة عين شمس فضلًا عن تفوقه في رياضة السباحة.



وأشار الرئيس خلال كلمته اليوم الثلاثاء، فى الاحتفالية، إلى أن المجتمع المصرى يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية.





وقال: "أتحدث إليكم اليوم فى هذه المناسبة التى أضحت تقليداً ممتداً ومستمراً، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحداً من الملتقيات التى نحرص أن تكون فرصة لنا جميعاً بأن نلتقى كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدى والقدرة على العطاء.





وأضاف: "أشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريماً وتكريساً للاجتهاد فى سبيل خدمة هذا الوطن وتعبيراً صادقاً عن يقيننا الراسخ فى إمكاناتكم وقدراتكم التى تزداد مساهماتها يوماً بعد يوم فى صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله".





كما طالب السيسى جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر، سواء من خلال صياغة التشريعات التى تجرم ممارسة تلك الظاهرة، أو عن طريق مواجهتها إعلامياً من خلال وسائل الإعلام المختلفة والأعمال الدرامية، أو من خلال الإجراءات التنفيذية لمؤسسات الدولة المختلفة.





وتابع الرئيس: إن تلبية احتياجاتكم وتحقيق تطلعاتكم وطموحاتكم ووضعها فى مقدمة أجندة العمل الوطنى تمثل الركيزة الأساسية وأحد أهم مقومات بناء الدولة فى مختلف المجتمعات، لا سيما فى هذا البلد الذى يزخر بثروة شبابية من ذوى القدرات الخاصة يرفعون علم وطنهم عالياً فى شتى المحافل والمناسبات والبطولات.