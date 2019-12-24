حصاد المحترفين المصريين في عام 2019.. صلاح يحصد البطولات مع ليفربول وتريزيجيه يتألق مع أستون فيلا

شهد عام 2019 العديد من الإنجازات والألقاب التي حققها لاعبي منتخبنا الوطني المحترفين مع أنديتهم في الدوريات الأوروبية بعد الفشل مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث خرج الفراعنة من دور ثمن نهائي البطولة من منتخب جنوب أفريقيا.





محمد صلاح :

نجح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية مع فريقه ليفربول الإنجليزي حيث نجح في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب نظيره فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف كان لصلاح نصيب في الأهداف حيث سجل هدف فريقه الأول بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد وتوج محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي ببطولة كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على حساب نظيره فريق تشيلسي، وحقق صلاح ثالث القابه في موسم 2019 وهو بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 بعد الفوز في المباراة النهائية علي حساب نظيره فريق فلامنجو البرازيلي، واستطاع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح تحقيق جائزة أفضل لاعب في البطولة وواصل اللاعب الدولي المصري استمرار التألق مع فريقه ليفربول حيث يتصدر حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وضمن الصعود لدور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





محمود حسن تريزيجيه:

انتقل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي بمبلغ قدره 10 ملايين يورو، وذلك بعد التألق اللافت للاعب مع فريقه السابق قاسم باشا التركي والذي تواجد بالتشكيلة المثالية الأفضل لبطولة الدوري التركي الممتاز هذا العام وأيضا تألقه مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 والتي جذبت له أنظار العديد من الأندية الأوربية لينضم اللاعب المصري صاحب الأربعة وعشرون عاما لصفوف الفيلانز ويواصل تألقه حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف هذا الموسم أمام كل من بطل أوروبا ليفربول وتشيلسي وولفرهامبتون، بالإضافة لصناعة هدفين أمام بيرنلي وليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية قاد الفريق للصعود لنصف نهائي البطولة الإنجليزية.





حجازي - النني - كوكا - سام مرسي - كريم حافظ - كوكا :

حقق مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي جائزة أفضل لاعب في صفوف فريقه وست بروميتش البيون الإنجليزي الموسم الماضي بعد أنهي الفريق الإنجليزي في المركز الرابع ببطولة الدوري الانجليزي الدرجة الأولى " شامبيون شيب " بينما نجح ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي في قيادة فريقه أستون فيلا الي الصعود رسميا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب نظيره فريق ليدز يونايتد بمرحلة البلاي أوف وتمكن كريم حافظ ظهير أيسر منتخب مصر في إنهاء بطولة الدوري التركي الممتاز مع فريقه قاسم باشا بالمركز السابع.





واستطاع لاعب وسط منتخبنا الوطني محمد النني في الصعود مع فريقه أرسنال الإنجليزي الي نهائي بطولة الدوري الاوربي ليخسر المباراة النهائية أمام نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي وينتقل لصفوف نادي بيشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل إلاعارة بسبب قلة مشاركته مع نادي آرسنال الإنجليزي ونجح مهاجم منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا في تسجيل عشر أهداف مع نادي أولمبياكوس اليوناني هذا العام ويحقق المركز الثاني ببطولة الدوري اليوناني الممتاز ليعود خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لفريقه سبورتينج براجا البرتغالي بعد انتهاء إعارته بينما نجح سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر في قيادة فريقه ويجان أتليتك بالبقاء في بطولة الشامبيون شيب بالجولات الأخيرة حيث حقق المركز الرابع عشر بالبطولة.



