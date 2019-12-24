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"الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل كليب "بم بم" لمحمد رمضان .. والمخرج مفاجأة!
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:14 م
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يارا أحمد
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يقوم الآن النجم محمد رمضان، بتصوير فيديو كليب جديد بمنطقة الدقي والكليب من إخراج محمد سامي.
وتتحدث الأغنية عن شخص لا يحب الخمر ولكن يشرب بالخطأ ظنا منه أنه عصير ويظهر في الكليب غير واعي وتقول كلمات الأغنية "ياجماعة انا مش لاقي تليفوني.. بم بم بم"، لتستكمل كلماتها "انا مبشربش وشربت عصير وطلع بم بم بم.
أغنية "money"
حيث حققت الأغنية نجاحاً كبيراً، وتخطت 3ملايين مشاهدة، عبر قناته الخاصة به على موقع يوتيوب.
فيديو كليب "السلطان"
حيث تخطى فيديو كليب"السلطان" 10 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، وظهر محمد رمضان بالزى الملكى، ومن حواليه الجوارى، وتم تصوير هذا الكليب فى مراكش بالمغرب، وكانت بطلة الفيديو كليب الفنانة العراقية نور نعيم، والتى جسدت دور السلطانة. يقال أن المخرج حسام الحسيني لجأ إلى مدير تصوير هوليوودي لتصوير الفيديو كليب، ويدعى تييري أربوجاست.
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