الأرصاد: أمطار غزيرة على محافظتي كفر الشيخ والبحيرة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أن هناك انخفاض مستوى للرؤية على الطرق المكشوفة والصحراوية بسبب الشبورة.



وتوقع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، سقوط أمطار على السواحل الشمالية خاصة في الإسكندرية، لافتًا إلى أن حالة عدم الاستقرار مستمرة 72 ساعة.



كما توقع أمطار غزيرة على محافظتي كفر الشيخ والبحيرة أما القاهرة وشمال الصعيد فالأمطار متوسطة إلى خفيفة، ناصحا كبار السن والأطفال تجنب التعرض المباشر للأتربة خلال نشاط الرياح.



ونوه إلى أن هناك اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية خاصة في البحر المتوسط أما الخليج والبحر الأحمر مهيئان لعملية الصيد والملاحة، مضيًفا: " أمواج البحر المتوسط سترتفع ولذلك لابد من وقف الأنشطة البحرية".

