هدف جديد ينضم لقائمة اهتمامات إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي مهتم بالتعاقد مع نجم وسط نادي بوروسيا دورتموند الألماني يوليان فايجل، في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وذكرت شبكة بليتشر ريبورت، عبر شبكة سكاي سبورتس إيطاليا المقربة من النادي الألماني مستعدون لتقديم عرض ينتقل بموجبه فايجل لملعب جوزيبي مياتزا في يناير الحالي.





ويعد فايجل أحد العناصر الهامة في تشكيلة المدير الفني السويسري لبوروسيا دورتموند لوسيان فافر، حيث لعب 20 مباراة من جملة 26 مباراة خاضها الفريق في جميع البطولات.





وينتهي عقد فايجل مع أسود الفيستفاليا بنهاية موسم 2021، وقد توجد صعوبة بعض الشئ في رحيل اللاعب عن دورتموند، إلا في حالة أن قدمت أدارة النيرادزوري عرضاً مغرياً لضمه.





ويمتلك فايجل قدرة كبيرة على شغل ثلاث مراكز، هي لاعب الوسط المدافع ولاعب الوسط المتقدم وقلب الدفاع.





وينضم فايجل لقائمة طويلة من المرشحين لتدعيم تشكيلة أنطونيو كونتي في وسط الملعب، تضم ثنائي برشلونة أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش ولاعب أتالانتا وبارما ديان كلوسيفسكي ولاعب بريشيا ساندرو تونالي.





ويحتل إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، بفارق الأهداف أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني.



