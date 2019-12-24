"الصدر": قانون الانتخاب الجديد بالعراق سيقصي كل الأحزاب الفاسدة

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن تمرير البرلمان العراقي لقانون الانتخابات الجديد سيقصي كل الأحزاب الفاسدة.

وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر": "تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد ان وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم".





وأضاف أن "قانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة، وننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق.. ولن نسمح بغير ذلك"، مبيناً أن "المجرب الجدلي لا يجرب ومرشح شعب سينتصر".

وصوت مجلس النواب العراقي على المواد الخاصة بقانون الانتخابات الجديد، وصوت النواب على المادتين 15 و16 وصولاً إلى المادة 21.

ويأتي ذلك فيما أقدم المتظاهرون العراقيون مجدداً، اليوم، على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجاً على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءاً من السلطة.