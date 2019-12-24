مادونا تخطط للزواج من صديقها المراهق الذي يصغرها بـ 36 عامًا.. وهذا رد فعل طليقها!

أعلنا والدى أحلامالك ويليامز، الراقص من فرقة المغنية العالمية مادونا، عن موافقتهما على زواج ابنهما من مادونا، رغم فارق السن الكبير بينهما الذي وصل إلى 36 عام، حيث إن المطربة العالمية مادونا تبلغ من العمر 61 عامًا، وويليامز يبلغ من العمر 25 عامًا.





وكانت قد أكدت مادونا شائعات مواعدتها للراقص " أحلامالك ويليامز"، وذلك بعد أن التقطت لهما صورة من شرفة فندقها في ميامي وهو يحتضنها، وفقًا لما نشره موقع "yahoo".





وكشف والدى الراقص ويليامز أثناء حديثهما لموقع "ميرور" البريطاني، أنهما قابلا المغنية العالمية مادونا وعرفوهما الثنائي على خططهما المستقبلية، وذلك بعد انتهاء جولتها في "مدام إكس" العام المقبل.





وأكدت والدة ويليامز التي تبلغ من العمر 55 عام، ووالده البالغ من العمر 59 عام، أن الثنائي تربطهما علاقة قوية منذ عام تقريبًا، وكانت مادونا بعيدة عن الأضواء، وأنهما لا يمانعان ارتباط ابنهما بالمغنبة العالمية.





رد فعل طليق مادونا على زواجها من مراهق