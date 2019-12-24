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مادونا تخطط للزواج من صديقها المراهق الذي يصغرها بـ 36 عامًا.. وهذا رد فعل طليقها!

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:27 م
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مادونا وصديقها المراهق
مادونا وصديقها المراهق
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أعلنا والدى أحلامالك ويليامز، الراقص من فرقة المغنية العالمية مادونا، عن موافقتهما على زواج ابنهما من مادونا، رغم فارق السن الكبير بينهما الذي وصل إلى 36 عام، حيث إن المطربة العالمية مادونا تبلغ من العمر 61 عامًا، وويليامز يبلغ من العمر 25 عامًا.

وكانت قد أكدت مادونا شائعات مواعدتها للراقص "أحلامالك ويليامز"، وذلك بعد أن التقطت لهما صورة من شرفة فندقها في ميامي وهو يحتضنها، وفقًا لما نشره موقع "yahoo".

وكشف والدى الراقص ويليامز أثناء حديثهما لموقع "ميرور" البريطاني، أنهما قابلا المغنية العالمية مادونا وعرفوهما الثنائي على خططهما المستقبلية، وذلك بعد انتهاء جولتها في "مدام إكس" العام المقبل.

وأكدت والدة ويليامز التي تبلغ من العمر 55 عام، ووالده البالغ من العمر 59 عام، أن الثنائي تربطهما علاقة قوية منذ عام تقريبًا، وكانت مادونا بعيدة عن الأضواء، وأنهما لا يمانعان ارتباط ابنهما بالمغنبة العالمية.

رد فعل طليق مادونا على زواجها من مراهق
رفع ​جاي ريتشي،​ طليق المغنية العالمية ​مادونا،​ دعوى قضائية ضدها، وذلك تزامنًا مع عيد الميلاد "الكريسماس" للمطالبة بتطبيق وتنفيذ أحكام المحكمة، وتحديدًا في الخلاف بينهما حول المكان الذي ينبغي أن يقضي فيه بعض أطفال مادونا الستة عيد الميلاد.

يشار إلى أن مادونا وريتشي كانا خاضا معًا معركة مريرة وقضايا عديدة في المحاكم في لندن ونيويورك بشأن حضانة ابنهما الوحيد روكو، وانتهى الأمر في عام 2016 مع السماح لروكو بالعيش في المملكة المتحدة مع والده، بالإضافة، إلى أنهما كانا تبنا طفلاً يدعى ديفيد باندا من ملاوي.
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