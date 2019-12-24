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ريال مدريد وبرشلونة الأكثر إنفاقًا بين الدوريات الخمسة الكبرى

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:29 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الغريمين ريال مدريد وبرشلونة هم الأكثر إنفاقاً ودفعاً للرواتب بين أندية الدوريات الخمس الكبرى.

وأضافت ماركا أن عملاقي الليجا تجاوزا دوري المحترفين الأمريكي NBA والدوري الإنجليزي الممتاز، على مستوى دفع الرواتب للاعبين.

وأجرت وكالة "جلوبال سبورت" دراسة عن الرواتب شملت 350 نادي ومؤسسة رياضية على مستوى العالم في جميع الألعاب للعام الحالي 2019، وجاء الفريقين في قمة هذا الترتيب.

ويبلغ متوسط ما يتحصل عليه اللاعب في برشلونة 11.5 مليون يورو سنوياً، في ظل حصول أسطورة الفريق ليونيل ميسي على 58 مليون يورو سنوياً، ليحتل برشلونة المركز الأول في القائمة.

وجاء ريال مدريد في المركز الثاني، بمتوسط 10 مليون يورو عن اللاعب الواحد، فيما جاء أتليتيكو مدريد في المركز السابع عشر، والثالث على مستوى الدوري الإسباني، فيما جاء أوساسونا في المركز الأخير علي مستوى إسبانيا، برصيد 423 ألف يورو لكل لاعب.

واحتل يوفنتوس مقدمة الأندية في إيطاليا، بواقع 9.4 مليون يورو لكل لاعب في الموسم، وتلاه في القائمة روما وإنتر ميلان على التوالي.

على صعيد الدوري الإنجليزي، تصدر قطبي مدينة مانشستر، اليونايتد والسيتي قائمة الأجور في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحل نادي ليفربول في المركز الثالث، فيما جاء شيفيلد يونايتد في المركز الأخير بالنسبة لأندية البرمييرليج.

 
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