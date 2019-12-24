عاجل- رغم إيقافه.. مرتضى منصور في استاد السلام لحضور مباراة الزمالك والإنتاج

وصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى مقصورة ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، قبل مواجهة الفريق الأول أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص منصور على متابعة المباراة من الملعب، لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر إلى زامبيا لمواجهة فريق زيسكو ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد مرتضى في الملعب بالرغم من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف رئيس نادي الزمالك ثلاثة مباريات وتغريمه ١٠٠ الف جنية.