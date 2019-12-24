أحد المكرمين من ذوي الهمم يحتضن السيسي خلال احتفالية "قادرون"



وأشار خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبد الفتح السيسي، إلى أنه لا يجب أن نخاف.



وفي نفس السياق، قام مصطفى محمد، أول عارض أزياء من متلازمة داون، باحتضان الرئيس السيسي بشدة أثناء تكريمه، وسط تصفيق الحضور.







قال إبراهيم الخولي، أحد المكرمين في احتفالية "قادرون باختلاف"، إنه أول معيد في مصر من متحدي متلازمة داون، موجها تحية إلى الرئيس السيسي، قائلا: "أنا بحبك، وأنت أب".