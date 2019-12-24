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محمد هنيدي يستعد لعمل جديد: "استنوا حاجة جديدة"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:34 م
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محمد هنيدي
محمد هنيدي
رباب مصطفي
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يشارك الفنان محمد هنيدي، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشر الفنان المتألق، صورة ترويجية لإعلان جديد لإحدى شركات المحمول، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .


علق" هنيدي" على الصورة:"استنوا حاجة جديدة حصريا لإحدى شركات المحمول" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .


ظهر محمد هنيدي، مرتدي جاكيت زيتي ذات أكمام طويلة، تحته بدى أسود، وبنطلون أسود، وظهر بشكل أنيق ورائع .

اخر اعمال الفنان هنيدي للتلفزيون، مسلسل" أرض النفاق" وكان يعرض علي شاشه قناة ON E ،اما آخر أعماله السينمائية فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد" وشارك فيه درة و باسم سمرة، علاء مرسي، محمود حافظ، إخراج شريف إسماعيل، تأليف صادق شرشر .
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