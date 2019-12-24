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البورصات الأوربية تواصل الصعود للمستويات التاريخية بنهاية التعاملات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:18 م
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بورصة لندن
بورصة لندن
وكالات
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سجلت معظم البورصات الأوربية مستويات قياسية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة ليلة الاحتفال بالكريسماس، بقيادة قطاع   السفر والترفيه أالذي صعد بنحو 0.8 بالمائة.

صعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 418.8 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخه.

وارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 7632.2 نقطة فيما استقر المؤشر الفرنسي "كاك" عند مستوى 6029.5 نقطة.

وأغلقت بورصة فرانكفورت الألمانية أبوابها لتبدأ موسم عطلات الكريسماس.

واستقر  سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1086 دولار.
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البورصات الاوربية الاحتفال بالكريسماس اعياد الكريسماس

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